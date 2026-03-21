女優前田敦子（34）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。現在7歳の長男の育児で「困っていること」について語った。前田は2018年に俳優勝地涼（39）と結婚し、2019年に長男が誕生。2021年に離婚を公表し、現在は前田がシングルマザーとして育児に奮闘している。子育てで大変な事について聞かれた前田は、「内緒話ができない子になっちゃって。何でも、誰にでもしゃべっちゃうんです