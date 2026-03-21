ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は先日、佐々木朗希投手の開幕ローテーション入りを明言。しかし、オープン戦の防御率13.50が示すように、不安定な投球が続いているため、この決定に対しては疑問の声が噴出している。今回、強化トップのアンドリュー・フリードマン編成本部長が、米地元紙『オレンジカウンティー・レジスター』などのインタビューに応じ、24