季節の食材や果実を生かしたシンプルな料理や保存食や手仕事が得意な料理家の中川たまさん（54歳）。現在は神奈川県の逗子のもち家で夫と社会人3年目の娘と3人で暮らしています。家族のライフスタイルの変化により、ひとりの食事が増えた中川さんは、旬の食材は取り入れつつも仕込む量を減らし、少しずつつくって楽しんでいるそう。そんな中川さんが重宝する「ワカメ」と「桜エビ」の保存食のレシピを教えてもらいました。※ この