【「スプラトゥーン3」更新データVer.11.1.0】 3月19日10時 配信予定 任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データVer.11.1.0を3月19日に配信する。 本配信では対戦、Xマッチに関する更新が実施される。対戦では一部メインウェポン、スペシャルウェポンの性能の変更の他、一部のブキのスペシャル必要ポイント