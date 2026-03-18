「スプラトゥーン3」更新データVer.11.1.0を3月19日10時に配信。一部のメインウェポンの性能変更などを実施
【「スプラトゥーン3」更新データVer.11.1.0】 3月19日10時 配信予定
任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データVer.11.1.0を3月19日に配信する。
本配信では対戦、Xマッチに関する更新が実施される。対戦では一部メインウェポン、スペシャルウェポンの性能の変更の他、一部のブキのスペシャル必要ポイントが変更される。
Xマッチでは「マッチメイクの仕組みを変更し、その時点のXパワーが近いプレイヤーが対戦するのではなく、試合を積み重ねたときの最終的なXパワーが近くなるであろうプレイヤー同士で対戦する」などのマッチメイクに関する変更が実施される。
明日3月19日(木)10時より、『スプラトゥーン3』の更新データVer.11.1.0を配信します。- 任天堂サポート (@nintendo_cs) March 18, 2026
詳しい更新内容は下記のページをご覧ください。 https://t.co/LBCqaxyqHH pic.twitter.com/PcBqKfykSw
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