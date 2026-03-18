【「スプラトゥーン3」更新データVer.11.1.0】 3月19日10時 配信予定

任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データVer.11.1.0を3月19日に配信する。

本配信では対戦、Xマッチに関する更新が実施される。対戦では一部メインウェポン、スペシャルウェポンの性能の変更の他、一部のブキのスペシャル必要ポイントが変更される。

Xマッチでは「マッチメイクの仕組みを変更し、その時点のXパワーが近いプレイヤーが対戦するのではなく、試合を積み重ねたときの最終的なXパワーが近くなるであろうプレイヤー同士で対戦する」などのマッチメイクに関する変更が実施される。

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