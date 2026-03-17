ロケバス内で性的暴行を加えた罪などに問われた、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判が閉廷しました。被害を訴える女性は「気持ち悪くて怖かった」など、当時について証言しています。■女性の母親が証人尋問に記者「午前10時半過ぎです。『ジャングルポケット』元メンバーの斉藤慎二被告を乗せた車が東京地裁に入ります」お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43