帰省は楽しいイベントのはずなのに、心がドッと疲れることもありますよね。ESSE読者からも「義実家・実家の帰省」、「手伝わなくていい」と言われたのにあとで責められた、本家への手土産が当たり前…そんな暗黙のルールにモヤモヤした声が寄せられました（2025年7月下旬に読者組織向けアンケートを実施。回答人数123人）。ここでは、義実家・実家との距離感に悩む本音について紹介します。田舎の古い慣習を気にする義母にうんざり