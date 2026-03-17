親子3人を殺害した罪などに問われている男に無期懲役が言い渡されました。斎藤淳被告（43）は2022年12月、埼玉・飯能市の住宅でウィリアム・ビショップさん（当時69）と妻の森田泉さん（当時68）、長女の森田ソフィアナ恵さん（当時32）の3人を殺害した罪などに問われています。責任能力の有無が最大の争点となっていて、検察側は死刑を求刑、弁護側は無罪を主張していました。さいたま地裁は16日の判決で「心神耗弱の状態であった
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