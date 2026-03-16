１６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）では、冒頭で放送内容について抗議を受けた韓国出身のＤＪ兼プロデューサー・ＮｉｇｈｔＴｅｍｐｏ（ナイトテンポ）氏に謝罪した。番組冒頭、オープニングテーマを流す前にＭＣを務めるフリーアナウンサー・垣花正が画面に登場。「まずは番組冒頭ですが、おわびです。３月１１日水曜日に『５時に夢中！』内で放送した『わくわく！無職イズ』のコーナーに