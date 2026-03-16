◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国の強力打線が火を噴いた。２回２死から２２歳の主砲・カミネロが、米国の絶対エース・スキーンズの１３５キロスライダーを完璧に捉え、左中間スタンドに放り込んだ。衝撃の先制弾に球場は騒然となった。これで今大会のチーム１５本目となる本塁打。２００９年のメキシコが樹立した１大会のチーム最多本塁打記録（０９