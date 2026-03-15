昨年ジャパンCで20年ぶりの外国馬Vを成し遂げ、レーティング130ポンドで年間1位に輝いたフランスのカランダガン（セン5＝F・グラファール、父グレンイーグルス）が今季初戦に予定しているドバイシーマクラシック（28日、メイダン芝2410メートル）に向けて15日、首都パリ郊外のサンクルー競馬場で公開調教に臨み、2週前追い切りを消化した。ミカエル・バルザローナ（34）を背に3頭併せの最後方から直線、進路を外へ。最後は2頭