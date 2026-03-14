バンダイは、『仮面ライダーW』より「CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ」(14,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ」(14,850円)「T2ガイアメモリCSM化計画」の最終弾として、T2ガイアメモリのうちUからZまでの6本を、「CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ」として商品化。各ガイアメモリはver