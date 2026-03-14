世界的スーパースターが国の威信をかけて戦うWBC。野球ファン垂涎のドリームチームで臨むアメリカ、ドミニカ、そしてベネズエラの3ヵ国を徹底分析する！【写真】アメリカ、ドミニカ、ベネズエラ代表の警戒選手＊＊＊【日本のライバル！史上最強のアメリカ】WBC連覇への戦いが続く侍ジャパン。ただ、米国メディアによる「パワーランキング」では、日本の戦力順位は1位アメリカ、2位ドミニカ共和国に続く3位。まさに激闘必至の