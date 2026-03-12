古来、「きょうだいは左右の手の如し」とも、「きょうだいは他人の始まり」ともいう。血がつながっていても、関係は当たり前に続くものではないのだ。大河ドラマ『豊臣兄弟！』が話題の今、現代ニッポンにも “天下取り” を目指す「きょうだい」がいる。異能成功者たちのファミリーヒストリー、【東日本編】をお届け！●＜北海道＞弟の応援を胸に、選挙は圧勝【大泉 潤（59／函館市長）・洋（52／俳優・タレント）】兄は名門