医師や看護師が救命医療にあたりながら、患者を搬送するドクターヘリ。しかし、県立中央病院に配備されている関西広域連合のドクターヘリは2025年夏以降、運航休止が相次ぎ、4月以降については運航の見通しさえ立っていません。 （街の人は）「必要なことだから、何とか行政の方でやってもらわないと」「望ましいことではない」「助かる命が助からないというようなこともありうる」「飛ばなかったら大変やね、も