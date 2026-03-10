テレビの前のみなさんは、とくしま動物園のアミメキリン「はっさく」をご存知でしょうか。来園からもうすぐ丸2年ですが、臆病な性格もあって今もなお、お披露目に向けて奮闘中です。「はっさく」のこれまでの奮闘ぶりと、今をご覧ください。 2年前、とくしま動物園ステラプリスクールアニマルキングダムに、新たな仲間、アミメキリンのオス「はっさく」がやってきました。神経質といわれるアミメキリンの中でも、特に慎