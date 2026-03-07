◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8ー6韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦し8―6で勝利した。2点差で迎えた9回に周東佑京外野手（30＝ソフトバンク）が“神キャッチ”で勝利に貢献した。2点リードの8回に右前打で出塁した村上の代走として出場。「6回ぐらいから、いつ行ってもい