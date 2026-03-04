カフェインレスコーヒーの市場が拡大しスーパーなどでは紅茶を含めて多くの商品を目にするようになりました。カフェインの過剰摂取は健康にも影響を及ぼしますが、カフェインレス人気の背景には生活の質を上げるニーズや仕事のスタイルの変化もありそうです。■販売金額、2019年の約2倍に森圭介アナウンサー「消費動向を調査するインテージによると、カフェインレスコーヒーの市場規模は2019年から上がっています。去年の販売金額