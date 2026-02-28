日本航空は28日、米軍とイスラエル軍のイラン攻撃を受け、羽田空港と中東カタールの首都ドーハを結ぶ定期便の欠航を決めた。対象は28日と3月1日に羽田空港を発着する計2便で、約400人に影響が出る。日航は欠航の理由を「中東情勢を鑑みた」と説明した。