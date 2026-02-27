東京都が運航するドクターヘリについて、都は4月以降、運航事業を一時休止することを明らかにしました。都が多摩地域を中心に運航するドクターヘリは、「ヒラタ学園」に運航を委託していますが、整備士を確保できないことから、去年10月以降、通常通りの運航ができていません。都は、きょう、3月は17日間、運航を休止することを発表しました。また、新たな運航業者と契約する方針の4月以降について、委託できる業者が見つからない