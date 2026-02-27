住宅購入の際、不動産会社の営業マンが語る「月々の返済額」を鵜呑みにしてはいけない。そこには管理費や修繕積立金、固定資産税といった「見えないコスト」が入っていないことがほとんどだからだ。さらに、長い返済期間の間には、社会や健康状態の変化といった予測不能な事態が起こり得る。【画像】住宅ローンで念願のマイホームを購入した夫に待ち受けていた悲劇永峰英太郎氏の書籍『人はこんなことで破産してしまう