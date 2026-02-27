またもや警察のトンデモ不祥事が発覚した。2月20日、警察庁外事課の課長補佐、坂ノ上圭佑警視（36）が知人女性の体を触ったなどとして、不同意わいせつ容疑で書類送検されたのだ。警察庁は減給の懲戒処分とし、警視は依願退職した。【画像】眼鏡をかけた生真面目な風貌の36歳警視が逮捕。エリート街道を歩んでいたが…捜査関係者によると、今回の送検容疑となった事件は、昨夏に起きたものだという。当時、警察庁から警視庁に