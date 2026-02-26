【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが25日、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜／以下、「水ダウ」）に出演。本名を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「水ダウ」企画で結婚した人気芸人、美人妻とのウエディングフォト◆青山フォール勝ち、本名が話題この日、同番組では青山のプロポーズ企画が実施された。放送中盤では、青山と親交のあるお笑いコンビ・コ