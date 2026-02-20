ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリー（１９日＝日本時間２０日）で、ショートプログアム（ＳＰ）１位の中井亜美（１７＝＝ＴＯＫＩＯインカラミ）がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。中井はトリプルアクセルを完璧に決めるなど伸びやかなスケーティングを披露。しかし驚異のパフォーマンスだったにもかかわらず米国のアリサ・リュウ、坂本花織（シスメックス）に逆転を許し、