国内外のビジョナリーが2026年を見通す最重要キーワードを掲げた最新号「THE WIRED WORLD IN 2026」の刊行を記念して、Takram コンテクストデザイナーの渡邉康太郎をゲストに迎えた恒例企画「ビブリオトーク」を開催する。選書のキーワードは「民主主義」「人工知能（AI）」「生命」。