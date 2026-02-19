韓国で、おととし12月の非常戒厳宣言をめぐり、内乱を首謀した罪に問われた尹錫悦前大統領に対し、ソウル中央地裁は無期懲役を言い渡しました。午後3時から始まった判決公判。韓国でテレビ中継されるなど大きく注目される中、尹錫悦前大統領は入廷後、弁護士と談笑するなど落ち着いた様子でした。起訴状などによりますと、尹前大統領はおととし12月、憲法に反して非常戒厳を宣言し、軍と警察を動員して暴動を起こしたなどとして、