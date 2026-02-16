【.hack//Z.E.R.O.】 発売日・価格：未定 サイバーコネクトツーは、アクションRPG「.hack//Z.E.R.O.」を発表した。発売日、価格など詳細は未定。 また、新規映像事業を立ち上げたほか、全国47都道府県にて「サイバーコネクトツー展」を開催する。 新生「.hack」プロジェクトスタート 「.hack」シリーズは、架空のネットワークゲーム