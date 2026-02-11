お笑いコンビ「ナイチンゲールダンス」の中野なかるてぃん（31）が9日放送のTBS系「バナナマンのしらバナ」（月曜0・06）に出演。凄すぎる家系と学歴を明かし、共演者から驚きの声が上がった。「ナイチンゲールダンス」はNSC東京校22期生で、首席で卒業したヤスと中野による若手コンビ。番組では中野なかるてぃんの経歴について、一橋大学の法学部卒業で、一族も江戸時代から7代続く医者一家の一人息子と紹介された。驚