¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2·î3Æü¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤Ë¤â¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë1Âæ2Ìò¤Î°ìÂÎ·¿¥â¥Ç¥ë¡ÖUGREEN ¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÉÕ¤­¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï9980±ß¡£¡ü¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥â¥Ç¥ë ÊÝ¸îµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç°Â¿´¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥â¥Ç¥ë¡£USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¡¢¥×¥é¥°¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ