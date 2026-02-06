オーランド・マジック vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年2月6日（金）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 118 - 98 ブルックリン・ネッツ NBAのオーランド・マジック対ブルックリン・ネッツがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし27-19で終了する。第2クォーター