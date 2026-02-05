TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が4日、放送された。「オナラとゲップ、同時に出すのは至難説」で、かもめんたる岩崎う大（47）が大活躍した。企画は名前の通り、オナラとゲップの同時発射する。双方の音声データの波形が0・1秒以内に収まっていたら成功。2人続けての成功で企画クリアとなる。岩崎は小学生時代にゲップを自在に出せる技を取得済み。岩崎が1発目の挑戦で同時発射に成功も後続が失敗。そ