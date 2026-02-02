お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。2月2日の放送は、アメリカの政治と外交に詳しい、上智大学 総合グローバル学部教授の前嶋和弘氏をゲストに迎え、話を伺った。 大竹「今日お聞きしたいのは、現在のアメリカの状態、市民との関わり、それがどうなっているのか。それと、そういう政