日本への渡航自粛を呼びかける在日本中国大使館の「微信（ウィーチャット）」の投稿＝30日、北京（共同）【北京共同】在日本中国大使館は30日、東京・上野の路上で29日に中国人を含む男女が現金入りスーツケースを奪われた事件を受け、中国国民に日本渡航を自粛するよう通信アプリ、微信（ウィーチャット）の公式アカウントで呼びかけた。同大使館は日本警察に対し、事件について抗議するとともに早期解決と中国国民の生命、財