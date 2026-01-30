28日、三重県松阪市内の小学校の給食で糸状の金属片が混入しているのが見つかりました。ケガなどの健康被害は確認されていないということです。松阪市教育委員会によりますと、28日、松阪市立天白小学校の給食でチキンソテーの中に約1.5センチの糸状の金属片が混入しているのを児童が発見し、担任に申し出ました。発見した児童を含め他の児童にもケガなどの健康被害は確認されていないということです。給食は市内の北部学校給食セ