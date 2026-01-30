中国南部広東省の中国科学院深セン先端技術研究院の研究チームが5年をかけて、遺伝子治療分野におけるAAV（アデノ随伴ウイルスベクター）を用いた、塩基配列の長い遺伝子の効率的な送達という難題を克服し、「AAVLINK」と名付けられた新たな遺伝子治療法を開発しました。この治療法は、自閉症やてんかんなどの神経系疾患やその他の遺伝性疾患を対象とした遺伝子治療技術の臨床での応用を促進することが期待されます。これに関する