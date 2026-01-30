フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３０日、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いでプロ野球「広島カープ」の羽月隆太郎容疑者（２５）が２７日に逮捕された事件を報じた。羽月容疑者は、容疑を否認しているが２８日に自宅などの関係先から薬物と摂取用とみられる器具が押収されたことが分かったことを伝えた。番組では広島・鈴木清明球団本部長は「本人は（容疑を）否定し