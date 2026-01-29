第51回衆議院選挙が公示される前夜の1月26日、国民民主党の公認を受けて大阪7区から出馬する予定だった今井優里氏（25）が立候補を突如辞退したことがわかった。国民民主党が公式X（旧Twitter）アカウントで〈一身上の都合により辞退したい旨、連絡がございました〉と報告した。【写真を見る】〈可愛すぎる新入生美女〉としても話題に 今井氏の京大卒業時の艶やかな袴姿、清潔感のある白ワンピース姿また、今井氏も自身のXを更新