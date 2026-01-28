日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）のケンタッキーフライドチキンが、冬の定番「チーズにおぼれる」シリーズを2月4日から期間限定で販売し、新商品「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」を発売します。【画像】「え…！」これが“おぼれるほどのチーズの量”のバーガーです！「チーズにおぼれる」シリーズは、チーズラバーから好評を得てきたというチーズソースをふんだんに使用した同