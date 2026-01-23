ジャケットの延長的な「短め丈」秋口に人気だったジャケットをやや分厚くしたような、お尻が隠れる程度の短め丈は動きを制限せずにストレスフリー。さらっと羽織るだけでハンサムで知的な仕上がりに。細かなドットで甘さを加えたビッグシルエット合わせる服を選ばない、グレーベースに細かなドットを配した着回しやすい柄のセットアップ。メンズライクなダブル＆ほどよいゆったり感で、コートの中に着ても、アウターとしても活躍。