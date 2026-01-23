1月22日、嵐の二宮和也が自身のXを更新。嵐としての活動を報告し、ファンの間で歓喜が沸いている。二宮は、《今日は嵐の会報の撮影＆打ち合わせ、着々と動いてますわよ》と綴り、嵐としてメンバーとともに過ごしたことを詳細に報告。さらに《ちょっとだけ踊ったザマス》と、これから開催される予定であるツアーの準備かのような動きも明かした。「嵐は2026年春、グループの活動終了となるラストツアーを開催。ライブツアーの詳