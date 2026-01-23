1月22日、嵐の二宮和也が自身のXを更新。嵐としての活動を報告し、ファンの間で歓喜が沸いている。

二宮は、《今日は嵐の会報の撮影＆打ち合わせ、着々と動いてますわよ》と綴り、嵐としてメンバーとともに過ごしたことを詳細に報告。さらに《ちょっとだけ踊ったザマス》と、これから開催される予定であるツアーの準備かのような動きも明かした。

「嵐は2026年春、グループの活動終了となるラストツアーを開催。ライブツアーの詳細は2025年11月に正式発表され、3月13日の札幌ドームを皮切りに、5大ドームで15公演を行う予定です」（芸能プロ関係者）

彼らのラストツアーの初日まで、約2カ月を切った。だんだんと迫るライブへの準備の状況を明かした二宮に、ファンからの歓喜の声が集まった。

《ついに踊り始めたんだね》

《踊ったのね、見たすぎる》

《本格的に嵐が活動してるライブの準備も着々と進んでる》

Xには、二宮の「踊った」という言葉に特に反応するファンが続出。アイドルらしさが漂う動きに思いが溢れたようだ。

「嵐は2020年末にグループ活動を休止しました。2025年5月に再始動するまで約4年半、彼らがアイドルとして歌い踊る姿は封印されてきました。再始動してからは、バラエティ番組などでメンバー同士の共演を目にすることは多くなりましたが、グループで踊る場面はまだお披露目されていません。ラストライブに合わせて裏で調整している様子が明るみに出たことは、ファンにとって感慨深いでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

ファンが歓喜した嵐の報告。二宮はこれまでにもグループでの動きを度々報告し、ファンを喜ばせてきたと前出の芸能プロ関係者は続ける。

「二宮さんは度々嵐での活動を明かしていて、ここ最近では1月上旬にXで、《今、嵐と嵐の曲をめちゃ聴いてます》とポスト。たった一言でしたが、ライブの準備の動きだと想像できる内容だったため、そのポストには23万ものいいねが集まり、ファンの間で話題になりました。テレビ出演などだけではなく、二宮さん本人からリアルタイムでつぶやかれるポストは、ファンとしては嬉しい限りでしょう。ファンに楽しんで欲しいという二宮さんの気持ちがひしひしと伝わってきます」

嵐の活動終了までのカウントダウンを噛み締めたい。