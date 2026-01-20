鷹の主砲が退路を断ち、勝負をかける。ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が１９日、大分・佐伯市で行っている自主トレを公開。一昨年、昨年と長期離脱を余儀なくされたこともあり「もう２年ダメやったんで、３年ダメならもうダメ。『３年やって一人前』と言うくらいなんで、３年ダメだったら終わり」と不退転の覚悟を示した。今年も清宮（日本ハム）や梶原（ＤｅＮＡ）ら他球団のスター候補を帯同。「いきのいい選手がたく