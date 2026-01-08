投稿者さんの実家で保護されることになった黒猫の親子。そんな猫ちゃんたちに朝の挨拶をする光景が、再生回数25万回を超える反響を呼んでいます。投稿者さんを見つめる子猫ちゃんの初々しい反応には、「かわいい♡」「優しい人に保護されてよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：保護された2匹の子猫→『おはよう』と挨拶してみると……「ぎゃー可愛すぎるｗ」たまらない光景】 投稿者さ