投稿者さんの実家で保護されることになった黒猫の親子。そんな猫ちゃんたちに朝の挨拶をする光景が、再生回数25万回を超える反響を呼んでいます。投稿者さんを見つめる子猫ちゃんの初々しい反応には、「かわいい♡」「優しい人に保護されてよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護された2匹の子猫→『おはよう』と挨拶してみると……「ぎゃー可愛すぎるｗ」たまらない光景】

投稿者さんの実家で保護された子猫たち

Instagramアカウント『実家のねこちゃん』に投稿されたのは、実家で保護された子猫たちに朝の挨拶をしてみた光景。この日、投稿者さんは先日保護した黒猫の親子のケージの前にやってきたとのこと。その中には、真っ黒な体の子猫と、白いワンポイントがある子猫の姿が。

子猫たちはそれまでお母さんと一緒に外で暮らしていた時間が長いためか、投稿者さんの姿を見ると目をまん丸にして緊張したような顔で見つめてきたそう。まだまだ警戒心が強い子猫たちですが、少しずつおうちでの暮らしに慣れてもらうため、投稿者さんはふたりに挨拶をしてみることにしたのでした。

「おはよう」と挨拶をしてみたところ…

ケージの端に固まって、投稿者さんをまじまじと見つめる2匹の子猫。そんなふたりと仲良くなるため、投稿者さんはふたりに「おはよう」と声をかけてみます。

すると、まず始めにお返事を返してくれたのは白いワンポイントがある子猫だったそう。まだ緊張しているのか、目を丸くしたまま掠れた声で「ニャー」とお返事をしてくれたといいます。

そして、投稿者さんが優しくふたりに話しかけているうちに、もう一匹の黒猫ちゃんも可愛らしい声で「ニャー」とお返事をしてくれるようになったとのこと。

今はまだおうちの人たちとどう接して良いのか分からないといった様子の子猫たちですが、そんな姿が懐かしく感じるようになる日は、きっとすぐに訪れることでしょう。

たくさん食べてすくすくと成長中

投稿者さんのおうちで保護されてから間もないため、まだまだ警戒心が強い子猫たち。しかし、ごはんは大好きなようで、器の中にごはんを入れてあげると家族みんなで美味しそうに食べてくれるのだそう。

投稿者さんの方を気にせず黙々とごはんを食べるその姿からは、少しずつおうちでの暮らしに慣れてきてくれたことがうかがえます。こうした時間を積み重ね、投稿者さんたちといる時が幸せの風景になるのは、きっともうすぐでしょう。

この投稿には、「一緒に保護されて良かった」「あっという間にデレデレになりそう」「ダミ声でかわいい♡」と温かい声が寄せられることに。

Instagramアカウント『実家のねこちゃん』では、そんな黒猫の親子や先輩猫ちゃんたちの日常が投稿されていますよ。

猫ちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「実家のねこちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。