化粧ノリが変わる「メイク直前のスキンケア」「湿感」を表現するうえで、メイク前の保湿がなにより肝心。メイクのノリを左右するスキンケアに焦点をあて、理想の肌に近づけるえりすぐりをご紹介。ツヤ・ハリ・柔軟性がかなうバランシング コンセントレート ソフト クリーム 30g 8,800円／THREEカモミールの精油などをベースに、独自にブレンドした成分を使った保湿クリーム兼マスク。乾燥ダメージによりごわつく肌にじゅわりとな