AlibabaのAI研究チームであるTongyi-MAIがスマートフォンを自動で操作できるAI「MAI-UI」を開発しました。ベンチマークテストではGemini 3 Proを超えるスマートフォン操作能力を示しています。MAI-UI: Foundational GUI Agent for Mobile Intelligent Assistancehttps://tongyi-mai.github.io/MAI-UI/GitHub - Tongyi-MAI/MAI-UI: MAI-UI: Real-World Centric Foundation GUI Agents.https://github.com/Tongyi-MAI/MAI-UI?tab=rea