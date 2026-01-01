【ジュネーブ共同】スイス南部バレー州クランモンタナのバーで起きた爆発と火災で、同州と接するイタリアの外務省は1日、スイス警察当局から犠牲者は約40人との情報を伝えられたと明らかにした。ロイター通信が報じた。