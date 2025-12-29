お正月を迎える準備は整っていますか? 一年のはじまりを祝う食卓には、華やかなおせちや豪華な食材に加え、祝箸を用意している人も多いはず。そこで今回は、祝箸についてちょっとした豆知識を紹介します。クリスマス前ですが、祝箸の豆知識☝️. 祝箸の両側が細いのは、片方を自分が使い、もう片方を神様が使って、共に食事をするという”神人共食”を意味してます。. 使いやすそうだからといって、ひっくり返して取り