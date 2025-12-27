ソフトバンクを戦力外となり、巨人と育成契約を結んだ板東湧梧投手が30歳の誕生日でもある27日に結婚を発表した。自身のインスタグラムを通じて伝えた。板東は「30歳になりました！いつもご声援、ありがとうございます。私事ではございますが、結婚いたしましたことをこの場をお借りしてご報告させていただきます。暖かく見守っていただけると幸いです」と結婚を発表。.そして「来季から読売ジャイアンツでプレーさせていた