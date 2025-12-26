日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「レッドホットチキン」と「レッドホットツイスター」を2026年1月5日から数量限定で発売します。【画像】来た〜！コチラがレッドホットチキン＆ツイスターです！「レッドホットチキン」は刺激的な辛さで、ケンタッキーフライドチキンの「夏の風物詩」として人気の商品。同社は「かむほどにうま味がじゅわじゅわと広がる『レッドホッ